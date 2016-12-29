В группе "На-на" разгорелся скандал

Главный кукловод отечественной эстрады, как прозвали Бари в народе, посвятил гневную тираду своему бывшему подопечному. Тот, не имея никаких прав на песни группы, из которой ушел, исполнил на корпоративе нетленку "Фаина".

Алибасов обнародовал видео, на котором запечатлено выступление Соколова. Он уверенно исполняет этот хит, будто по-прежнему является членом "На-На".

Увидев Павла, поющего "Фаину", Бари пришел в негодование и поделился своим возмущением в Instagram. Причем продюсер обратился к Соколову. Из записи Алибасова становится понятно, что мужчины в свое время расстались с большим скандалом. Вероятно, у Бари нет телефонного номера его бывшего подопечного и возможности обсудить с ним все лично.

"Паша, ты уже забыл, как вероломно исчез за 16 дней до Олимпиады в Пекине со своей престарелой наркоманкой, которая свернула тебе мозг "миллионами" и суперхитами? Кажется, ее звали Лариса, не так ли?" – не стесняясь в выражениях, адресовал свое сообщение провинившемуся Соколову Алибасов.

Затем он задал исполнителю, нарушившему авторские права, свой главный вопрос, переводя тем самым диалог в юридическое поле. "Хотел бы знать, какое отношение ты имеешь к песне "Фаина"?" – недоумевает Бари.

Напомним, яркий блондин Павел Соколов с 14 лет работал артистом балета в группе "На-На". Солистом коллектива он стал в 1997 году. В июне 2008-го исполнитель объявил об уходе из группы и начале сольной карьеры.