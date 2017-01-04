Российский фильм "Викинг" за первую неделю проката собрал 735 млн рублей

Анатолий Максимов. Российский фильм "Викинг" , собравший за первую неделю в прокате 735 млн рублей, - не столько про историю Древней Руси, сколько про личный выбор каждого человека, влияющий на ход истории. Об этом в среду заявили ТАСС продюсеры киноленты Константин Эрнст

"В "новогодней битве" в кинопрокате обычно участвуют самые большие картины - у нас в стране это время активных походов в кино. И здорово, что впервые за долгие годы в ней побеждает отечественный фильм. Сейчас у нас 735 миллионов (рублей) ", - сказал Эрнст.

Российский фильм "Викинг" создан по мотивам "Повести временных лет" и рассказывает о жизни князя Владимира. Фильм вышел на киноэкраны 29 декабря, причем в двух версиях - с возрастными ограничениями 12+ и 18+. В отличие от "Повести временных лет", действие "Викинга" затрагивает в основном судьбу князя Владимира Святославовича и прослеживает его путь от прихода в Полоцк и захвата Киева с убийством брата Ярополка до обретения христианской веры и собственно Крещения Руси. Главную роль в фильме сыграл актер Данила Козловский.

По словам Эрнста, создатели фильма "сделали ставку на качество", фильм готовили семь лет и "он очень дорого стоил в производстве".

"Хотели сделать конкурентоспособный Голливуду продукт. И мы счастливы, что многие из наших зрителей это заметили и оценили. Каждая их рекомендация - наш шанс на победу", - сказал Эрнст, отметив, что мнения зрителей о фильме резко полярны.

О выборе каждого человека

Продюсер Анатолий Максимов удовлетворен, что вокруг киноленты уже разворачиваются бурные дискуссии. "Мы с огромным интересом и удивлением наблюдаем, сколько вокруг нас оказалось знатоков истории Руси X века. Особенно много специалистов по Крещению. Все знают, что Русь крестили "огнем и мечом", но не все догадываются, что главный и единственный источник этого "общеизвестного факта" - историк XVIII века Василий Татищев, который эффектно применил крылатое выражение древних врачевателей "огнем и железом" к этому событию нашей истории", - сказал Максимов ТАСС.

Он напомнил, что историк Валентин Янин попытался доказать это предположение при помощи археологии: проводил раскопки в Новгороде, но "нашел только следы пожара и несколько обгоревших нательных крестов" . "Города в те времена горели часто, поэтому все его аргументы лежат в области исключительно интерпретации фактов. Как и наш фильм, естественно", - сказал Максимов.

По его словам, "Викинг" - не только и не столько про историю. "Он про каждого из нас, про то, как мы выбираем, по каким правилам нам жить. И как этот наш личный выбор становится частью нашей общей большой истории", - отметил Максимов. Он считает, что создателям фильма удалось привлечь внимание той аудитории, в зону насущных интересов которой "события тысячелетней давности не входили".

"Получив в кино эмоциональный импульс, они спорят с нами или соглашаются, задумываются, проверяют наши источники. Им нужно было увидеть, чтобы поверить, что история принадлежит им", - резюмировал продюсер.