"Викинг" захватил зрителей

Историческая драма "Викинг" собрала 1 млрд руб. за первые девять дней проката, что до сих пор не удавалось ни одному отечественному фильму. К концу новогодних каникул ее сборы достигли 1,23 млрд руб. Затраты на производство фильма, таким образом, уже окупились почти наполовину.

В пятницу 6 января сборы "Викинга" в кинотеатрах России и СНГ в сумме превысили 1 млрд руб., сообщило издание "Кинобизнес сегодня". Фильм преодолел этот рубеж уже на девятый день проката, что стало рекордом для российского кино. Ранее достижение принадлежало "Сталинграду" Федора Бондарчука, собравшему 1 млрд руб. за 11 дней в 2013 году. Заработать такую сумму за 12 дней удавалось "Вию" в 2014 году и "Экипажу" в 2016-м.

"Викинг" лидировал по сборам за каждый отдельно взятый день от выхода в прокат 29 декабря до 4 января включительно. При этом его сборы за 2 января достигли 203 млн руб., что на тот момент стало лучшим результатом в истории новогодних каникул, отмечает "Бюллетень кинопрокатчика". С 5 января "Викинг" уступил лидерство в прокате боевику "Кредо убийцы" с Майклом Фассбендером в главной роли. Фильм, основанный на одноименной серии компьютерных игр, фактически провалился в американском прокате, собрав, по данным Box Office Mojo, $46,8 млн с 21 декабря по 6 января при бюджете $125 млн. Но российская публика приняла его с энтузиазмом: в первый же день проката он заработал 228 млн руб., обновив рекорд "Викинга".

Тем не менее к вечеру субботы сборы "Викинга" увеличились до 1,143 млрд руб., а по итогам воскресенья достигли, по оценке "Кинобизнеса сегодня",1,23 млрд руб. С этой суммой фильм уже сейчас войдет в топ-5 за всю историю отечественных фильмов с небольшим отрывом от занимающих третье и четвертое места "Елок-3" и "Иронии судьбы. Продолжение", притом что его прокат еще не закончен. В ближайшие дни сборы "Викинга" превысят бюджет, который оценивается в 1,25 млрд руб. Но, как правило, продюсеры фильма получают лишь около 42,5% с его проката. Половину сборов забирают кинотеатры, а около 15% от оставшейся половины достается дистрибутору, которым для "Викинга" выступает входящая в "Газпром-медиа" компания "Централ Партнершип". Доходы продюсеров формируются также за счет зарубежного проката, продаж на ТВ и других каналов дистрибуции.

"Мы были очень осторожны в прогнозах и сейчас счастливы результатом. Наша аудитория опять оказалась тоньше и умнее, чем многие хотят о ней думать",-- передал "Ъ" через представителя продюсер "Викинга" и гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст. По его словам, у фильма, скорее всего, не будет расширенной телеверсии (такая была, например, у другого кинопроекта "Дирекции кино" -- "Высоцкий. Спасибо, что живой", после проката в кинотеатрах вышедшего на "Первом" в четырех сериях). Хотя в случае с "Викингом" у продюсеров тоже много съемочного материала, необходимость производства аналогичного объема компьютерной графики, то есть дорисовки почти всех кадров, сделала бы телеверсию слишком дорогой. ""Викинг" снимался как фильм для залов, с большим количеством общих планов и многофигурными массовыми сценами. В нем много компьютерной графики, которую зрители картины не воспринимают как классический CGI, но ее действительно много, и она составляет значительную часть расходов на производство",-- пояснил господин Эрнст.

"Викинг", поддержанный рекламой на "Первом", фактически продолжает его конкуренцию в кинопрокате с входящей в ВГТРК "Россией 1". Последняя оказывала рекламную поддержку действующему рекордсмену по кассовым сборам среди отечественных фильмов "Сталинграду", в числе продюсеров которого был первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский. Следующим крупным российским фильмом может стать очередной проект Федора Бондарчука, в котором господин Златопольский участвует как продюсер,-- "Притяжение" с бюджетом 380 млн руб. Фильм стартует в кинотеатрах в конце января и претендует на такой же широкий прокат, как и у "Викинга": по данным "Бюллетеня кинопрокатчика", фильм выйдет практически тем же числом копий -- около 1,1 тыс.

Павел Белавин, Анна Афанасьева