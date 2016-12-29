Автор песни из фильма «Мужчина и женщина» Пьер Бару скончался во Франции

Французский актер, композитор и певец Пьер Бару скончался в возрасте 82 лет. Он известен как автор песни «Мужчина и женщина» к одноименному фильму. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

«Пьер Бару скончался сегодня вечером в больнице Кошен в Париже в результате инфаркта», — приводит слова его жены агентство (цитата по РИА «Новости»).

Композитор Бару написал песню «Мужчина и женщина». Она стала заглавной к одноименному фильму Клода Лелуша. Композиция удостоена премии «Золотой глобус».

Бару также писал тексты для Ив Монтана и Франсуазы Арди. Он создал звукозаписывающую компанию Savarah.