Главное сейчас
-
В Минске рассказали о предотвращенном Лукашенко новогоднем госперевороте
-
Захарченко поднимет вопрос о передаче ДНР всей Донецкой области
-
Крушение Ту-154 могло произойти из-за сочетания двух факторов
-
Открылась вакансия туриста с зарплатой в 150 тысяч рублей
-
Трамп обвинил Обаму в препятствовании при передаче власти
Главные события у вас в почте
Forbes выбрал самую кассовую актрису
Рейтинг самых кассовых актеров 2016 года, по версии журнала Forbes, возглавила актриса Скарлетт Йоханссон. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт издания.
Авторы рейтинга отмечают, что фильмы с участием актрисы в уходящем году заработали в кинотеатрах 1,2 миллиарда долларов. В частности, самыми успешными картинами года с Йоханссон в ролях стали «Первый мститель: Противостояние», собравший в кассах 1,15 миллиарда долларов, и «Да здравствует Цезарь». По версии издания, вторую строчку рейтинга занял актер Крис Эванс, сыгравший роль Капитана Америки, и Роберт Дауни-младший, исполнивший роль Железного человека в том же фильме. Сборы картины составили 1,15 миллиарда долларов. Кроме того, в список самых успешных актеров 2016 года попали Марго Робби (1,1 миллиарда долларов), Эми Адамс (1,04 миллиарда), Бен Аффлек (1, 02 миллиарда), Генри Кавилл (870 миллионов), Райан Рейнольдс (820 миллионов) и Фелисити Джонс (805 миллионов).
Фелисити Джонс Генри Кавилл Эми Адамс Райан Рейнольдс Еще 4 тега
Оставить комментарий