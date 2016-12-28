Скарлетт Йоханссон стала самой кассовой актрисой по версии Forbes

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых кассовых актеров по версии журнала Forbes – фильмы с ее участием собрали в кинотеатрах мира 1,2 миллиарда долларов.

Как отмечает издание, Йоханссон, в частности, снялась в блокбастере "Первый мститель: Противостояние", который собрал 1,15 миллиарда долларов, а также в картине "Да здравствует Цезарь".