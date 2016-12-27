В США умерла исполнительница роли принцессы Леи

Актриса Керри Фишер, исполнившая роль принцессы Леи в саге «Звездные войны», умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на издание TMZ.

Актриса была госпитализирована 24 декабря из-за сердечного приступа. Ее состояние оценивалось как критическое. Приступ произошел в самолете во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Фишер была доставлена в больницу скорой помощи департамента пожарной охраны Лос-Анджелеса после приземления.