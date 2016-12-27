Джордж Майкл страдал от героиновой зависимости

У британского певца Джорджа Майкла была зависимость от героина. В течение последнего года он пытался бороться с ней, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на The Telegraph

«Ему несколько раз оказывали скорую медицинскую помощь. Он употреблял героин. Удивительно, как он смог продержаться так долго», — сказал источник издания.

Отмечается, что среди героиновых наркоманов частой причиной смерти становится как раз сердечная недостаточность.

Джордж Майкл умер 25 декабря в возрасте 53 лет у себя дома. Причиной смерти британского певца назвали сердечную недостаточность.

В 2011 году певец был госпитализирован с пневмонией, из-за чего отложил серию своих концертов. Сообщалось, что тогда существовал риск потери голоса. Позже он объявил о выздоровлении.