Паулина Андреева рассказала о романе с Бондарчуком

По словам Андреевой, Бондарчук «разрывает шаблонное представление о себе как о некоем недосягаемом режиссере», и на самом деле он «вполне реальный, воспитанный, отзывчивый, честный человек».

В свободное время режиссер «запоем слушает лекции Дмитрия Быкова , смотрит и анализирует все современные сериалы», катается на лыжах, велосипеде и проводит время с друзьями.

Также актриса рассказала, что Бондарчук умеет веселиться, но бывает грустным «чаще, чем многие». «Он человек думающий, остро чувствующий, с миром внутри, а эти качества идут рука об руку с печалью», - пояснила она.

49-летний Бондарчук развелся с женой Светланой в середине 2016 года после двадцати пяти лет совместной жизни. Вскоре стало известно о его отношениях с 28-летней Андреевой. Недавно он заявил, что «уже несколько лет был свободен», когда встретил молодую актрису.