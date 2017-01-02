"Викинг" Кравчука собрал рекордные 142 млн рублей за первый день года
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ТАСС

"Викинг" Кравчука собрал рекордные 142 млн рублей за первый день года

«Викинг» Кравчука собрал рекордные 142 млн рублей за 1 января
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Выручка в кинотеатрах РФ в первый день 2017 года превысила 440 млн рублей, что на 20% превышает показатель 1 января 2016 года; лидером проката стал российский "Викинг" Андрея Кравчука. Согласно предварительным данным, которые привел портал kinobusiness.com, историческая драма о князе Владимире собрала 142 млн рублей.
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"Заработанные "Викингом" 142 млн рублей стали абсолютным рекордом сборов в первый день года, - отметили на портале. - Предыдущим обладателем этого достижения было фэнтези "Седьмой сын" 1 января 2015 года - лента Сергея Бодрова в первый для себя день проката взяла 124,1 млн рублей".
"Викинг" вышел в прокат 29 декабря и за все эти дни заработал 257 млн рублей. "Среди отечественных картин 2016 года результат дебютного уик-энда станет третьим после драмы "Экипаж" (501 млн рублей) и мультфильма "Иван Царевич и Серый волк-3" (295,3 млн рублей)", - отметили эксперты.
Второе место в минувшее воскресенье занял собравший до 87 млн рублей мультфильм "Три богатыря и Морской царь". На третьей позиции - фантастическая лента "Пассажиры", фильм за 1 января принёс 74,5 млн рублей. 67,6 млн рублей собрала в воскресенье комедия "Елки-5".
На портале отмечают, что более чем три четверти от всех сборов дали фильмы отечественного производства.
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