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"Викинг" стал лидером российского проката в новогодний уикенд
Фото: Кадр из фильма «Викинг»
Фильм Андрея Кравчука "Викинг" стал лидером российского проката по итогам выходных, собрав 257 млн рублей в первый уикенд, сообщает портал kinobusiness.com.
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Только за 1 января "Викинг" заработал 142 млн, что стало абсолютным рекордом для первого дня года. Прежнее достижение, от 1 января 2015 года, равнялось 124,1 млн рублей и принадлежало лента Сергея Бодрова "Седьмой сын".
Второе местозаняла российская комедия продюсера Тимура Бекмамбетова "Елки-5" (148,2 млн рублей). Далее расположились американская фантастическая лента Мортена Тильдума "Пассажиры" (135,7 млн), анимационный фильм "Три богатыря и Морской царь" (107,8 млн) и российский анимационный фильм "Снежная королева-3: Огонь и лед" (54,5 млн).
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