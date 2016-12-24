Эдита Пьеха получила серьезную травму

Певица Эдита Пьеха накануне была доставлена во Всеволожскую ЦРБ (Ленинградская область) с сильным ушибом бедра, сообщил источник в больнице. Она поскользнулась на улице и упала.

В больнице 79-летней певице сделали рентген. Однако в стационаре она не стала оставаться и решила лечиться на дому.

«Я отлежусь, после Нового года лягу на обследование. Очень переживаю, что концерт пришлось отменить, но самочувствие не позволяет выступить. Вашими молитвами постараюсь быть. Впереди 80 лет — надо отметить, постараюсь хорошо себя чувствовать», — рассказала Пьеха передают Рамблер/новости со ссылкой на Life

ВНИМАНИЕ! / НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ ОТМЕНЕН В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ ЭДИТЫ СТАНИСЛАВОВНЫ. ПОЖЕЛАЕМ ЛЮБИМОЙ АРТИСТКЕ СКОР.. https://t.co/38z8biBPQP — Эдита Пьеха (@EdytaPiecha) 23 декабря 2016 г.

Концерт певицы в Петербурге, который должен был состояться 28 декабря в БКЗ «Октябрьский», был отменен.