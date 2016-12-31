Неожиданный финал шоу «Голос» заставил плакать фанатов Панайотова

В канун Нового года телезрители в прямом эфире выбрали победителя пятого сезона мегапопулярного телешоу — «Голос». Предсказать кто из четырех финалистов займет по результатам голосования первое место было практически невозможно. В этому году до финала дошли достойные соперники: Дарья Антонюк Александр Панайотов , Сардор Милано и Кайрат Примбердиев

Победителем народного телепроекта стала подопечная Леонида Агутина — Дарья Антонюк, блестяще выступившая в заключительном концерте. Между прочим, незадолго до выхода на сцену она призналась, что накануне финала серьезно заболела и даже толком не смогла отрепетировать песни, с которыми должна была выступить. Но даже в таком состоянии 20-летней певице удалось обойти одного из главных фаворитов прошедшего сезона — Александра Панайотова, ставшего по результатам голосования вторым.

Между прочим, его армия поклонников бурно отреагировала на то, что певец не стал победителем. В социальных сетях фанатки признаются, что расплакались в тот момент, когда объявили результаты. «Обидно. Несправедливо. Решение принято «росчерком чьего-то пера», явно не телезрителя...», «Плачу не могу остановиться... Александр заслуживал только победы!» — написали они. К слову, чтобы утешить любимого артиста поклонники сравнили его с Леонардо Ди Каприо , который, как известно, тоже далеко не с первого раза получил свой «Оскар».