Не жди меня. Первый канал потерял еще одного «долгожителя»

Первый канал отказывается от программы «Жди меня». Контракт вещателя с телекомпанией ВИD на производство истек, а новый подписан не будет. Как сообщает РБК, стороны не смогли договориться о кандидатуре ведущего. Сегодня в эфир выходит повтор. Что будет с сеткой Первого дальше? Основная причина непродления контракта — кадровая политика. Новая команда «Жди меня» без согласования с Первым уволила ведущего Александра Галибина . В качестве альтернативы предлагали Сергея Жигунова , но канал его отверг, пишет РБК со ссылкой на источник. Для Галибина произошедшее стало неприятным сюрпризом.

Александр Галибин ведущий «Я вообще был в горах, когда мне позвонили и сказали, что не продлевают контракт. Причины, по которым не продлевают, были очень невнятными. Если это дело касалось каких-то профессиональных качеств, то об этом бы сказали: „Нас не устраивает ваше ведение“. Но об этом не было ни слова. Просто объяснили, что они меняют сетку с ведущими, внутреннюю структуру — то ли будет два ведущих, то ли три, то ли четыре. Я попытался что-то спросить, но разговор со мной очень быстро прерывали, и больше мне никто не звонил. Я, честно говоря, расстроился, потому что, конечно, вкладывал все сердце в эту передачу, я ее любил всегда, еще тогда, когда ее вел Игорь Кваша . Вообще, не было ни конфликтов, никаких историй у меня не было: мы всегда были дружны с коллективом (там же очень много людей работает), мы всегда были в симпатии к друг другу».

Программа выходила с 1998 года и стала еще одним долгожителем, который уходит с канала. До этого со скандалом и под присмотром генпрокуратуры закрылась «Пока все дома». Шумно сменил работу Андрей Малахов . Сейчас ему явно непросто удерживать аудиторию «России-1», а его преемникам на «первой» кнопке Шепелеву и Борисову удается это еще хуже, говорит директор Национального исследовательского центра телевидения и радио Алексей Самохвалов

Алексей Самохвалов директор Национального исследовательского центра телевидения и радио «То же самое и с программой, которую вел Малахов, которую сейчас стали вести Юлия Меньшова и Галкин. Наверное, через какое-то время они смогут найти нужное творческое решение и удержать аудиторию, но сейчас у них это не получается. В этой ситуации, когда идет достаточно серьезное перепрограммирование, строить еще одну программу, которая, пусть и не является какой-то очень рейтинговой, но имеет достаточно давно свою часть аудитории, я думаю, не совсем разумно, что телекомпания ВИD, которая производит «Жди меня», может найти вполне адекватного ведущего. Не хуже того, который сейчас был. Тот же Якубович работает и на Первом канале, и на телеканале «Звезда» . Я считаю, что у него, например, «Жди меня» могла получиться совсем неплохо».

Кстати, контракт на производство «Поле чудес» подписан, это делается автоматически последние 20 лет. Вероятно, эта программа пока все-таки будет выходить на Первом канале, видимо, пока хотя бы ей не нашлось альтернативы.