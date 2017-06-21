В Нижнем Новгороде полиция задержала режиссера фильма "Три метра над уровнем неба" Фернандо Гонзалез Молина. Об этом сообщает портал "PRO Город" со ссылкой на источник.

Испанский режиссер приехал в Приволжье для съемок нового фильма.

"К сожалению, мероприятия, запланированные на вечер, находятся под угрозой срыва из-за задержания Фернандо и его группы", - говорит соорганизатор Евгений Шорыгин.

Причины инцидента устанавливаются.