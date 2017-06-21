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СМИ: В Нижнем Новгороде задержан режиссер фильма "Три метра над уровнем неба"
В Нижнем Новгороде полиция задержала режиссера фильма "Три метра над уровнем неба" Фернандо Гонзалез Молина. Об этом сообщает портал "PRO Город" со ссылкой на источник.
Испанский режиссер приехал в Приволжье для съемок нового фильма.
"К сожалению, мероприятия, запланированные на вечер, находятся под угрозой срыва из-за задержания Фернандо и его группы", - говорит соорганизатор Евгений Шорыгин.
Причины инцидента устанавливаются.
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