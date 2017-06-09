Оливер Стоун назвал подходящих на роль Путина актеров

Американский режиссер Оливер Стоун поделился впечатлениями от президента России Владимира Путина , полученными во время съемок документальной ленты о главе государства. Слова кинематографиста приводит газета New York Post.

Режиссер отметил, что увидел в Путине скромного человека: «У него милая дача. Я не видел яхт и гигантских поместий».

«Он сам водит свою машину и мыслит как шахматист», — рассказал Стоун. Он добавил, что глава государства «очень умен» и находится «в прекрасной физической форме».

«Он дал мне интервью, потому что хочет быть услышанным. К тому же, мои вопросы были вызовом для него», — подчеркнул кинематографист.

Документальная лента Стоуна «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews) будет разбита на эпизоды, которые выйдут с 12 по 15 июня на телеканале Showtime. Во время создания картины режиссер, по его словам, ставил перед собой цель остановить ухудшение отношений между Вашингтоном и Москвой.