Далее:
Главное сейчас
Lenta.ru

Филиппинец превратился в Чудо-женщину с помощью макияжа

Филиппинец превратился в Чудо-женщину с помощью макияжа
Фото:
Житель Филиппин стал похожим на Чудо-женщину после того, как сделал себе профессиональный макияж. Мужчина опубликовал селфи в образе на своей странице в соцсети Instagram.
Актер и телеведущий Паоло Баллестерос (Paolo Ballesteros) регулярно загружает в социальных сетях фотографии своих перевоплощений в знаменитостей. Он также делал макияж в стиле американской телезвезды Кайли Дженнер, певицы Мэрайи Кэри, филиппинской актрисы Пии Вуртцбах и так далее. За обновлениями на странице визажиста в Instagram следят более двух миллионов пользователей.

WONDER WOMAN makeup transformation woooh! #zenfonelive #liveStreamBeautifully #letsGoLive #GalGadot

Публикация от Paolo Ballesteros (@pochoy_29)

Im back! 🙈😹😘 thanks ninong for last night 👍🏼

Публикация от Paolo Ballesteros (@pochoy_29)

KYLIE JENNER makeup transformation! #zenfonelive #LivestreamBeautifully #LetsGoLive

Публикация от Paolo Ballesteros (@pochoy_29)

Также 34-летний Баллестерос ведет онлайн трансляции создания образов на своей странице на Facebook. Сходства с Чудо-женщиной мужчина добился за час и шесть минут работы.
Чудо-женщина — один из персонажей комиксов DC. В кино супергероиня впервые появилась в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», где ее сыграла Галь Гадот. Актриса также снимется фильме о героине режиссера Пэтти Дженкинс, который выйдет на экраны 1 июня.
Безумный мир Культура Стиль жизни Филиппины
Галь Гадот Мэрайя Кэри Пэтти Дженкинс
Оставить комментарий

Lenta.ru: последние новости