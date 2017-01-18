Филиппинец превратился в Чудо-женщину с помощью макияжа

Житель Филиппин стал похожим на Чудо-женщину после того, как сделал себе профессиональный макияж. Мужчина опубликовал селфи в образе на своей странице в соцсети Instagram.

Актер и телеведущий Паоло Баллестерос (Paolo Ballesteros) регулярно загружает в социальных сетях фотографии своих перевоплощений в знаменитостей. Он также делал макияж в стиле американской телезвезды Кайли Дженнер, певицы Мэрайи Кэри , филиппинской актрисы Пии Вуртцбах и так далее. За обновлениями на странице визажиста в Instagram следят более двух миллионов пользователей.

WONDER WOMAN makeup transformation woooh! #zenfonelive #liveStreamBeautifully #letsGoLive #GalGadot Публикация от Paolo Ballesteros (@pochoy_29) Май 26 2017 в 5:03 PDT

Im back! 🙈😹😘 thanks ninong for last night 👍🏼 Публикация от Paolo Ballesteros (@pochoy_29) Май 23 2017 в 1:05 PDT

KYLIE JENNER makeup transformation! #zenfonelive #LivestreamBeautifully #LetsGoLive Публикация от Paolo Ballesteros (@pochoy_29) Май 3 2017 в 6:27 PDT

Также 34-летний Баллестерос ведет онлайн трансляции создания образов на своей странице на Facebook. Сходства с Чудо-женщиной мужчина добился за час и шесть минут работы.