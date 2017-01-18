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Филиппинец превратился в Чудо-женщину с помощью макияжа
Фото: @pochoy_29
Житель Филиппин стал похожим на Чудо-женщину после того, как сделал себе профессиональный макияж. Мужчина опубликовал селфи в образе на своей странице в соцсети Instagram.
Актер и телеведущий Паоло Баллестерос (Paolo Ballesteros) регулярно загружает в социальных сетях фотографии своих перевоплощений в знаменитостей. Он также делал макияж в стиле американской телезвезды Кайли Дженнер, певицы Мэрайи Кэри, филиппинской актрисы Пии Вуртцбах и так далее. За обновлениями на странице визажиста в Instagram следят более двух миллионов пользователей.
WONDER WOMAN makeup transformation woooh! #zenfonelive #liveStreamBeautifully #letsGoLive #GalGadot
Публикация от Paolo Ballesteros (@pochoy_29)
Im back! 🙈😹😘 thanks ninong for last night 👍🏼
Публикация от Paolo Ballesteros (@pochoy_29)
KYLIE JENNER makeup transformation! #zenfonelive #LivestreamBeautifully #LetsGoLive
Публикация от Paolo Ballesteros (@pochoy_29)
PIA WURTZBACH-LA 👑 #missUniverse #missUniverse2016 #makeupTransformation #transformLangNangTransform #PiaWurtzbach #hiMarlon 😘❤ makeup transformation video soon! 😘🙈 @piawurtzbach
Публикация от Paolo Ballesteros (@pochoy_29)
Также 34-летний Баллестерос ведет онлайн трансляции создания образов на своей странице на Facebook. Сходства с Чудо-женщиной мужчина добился за час и шесть минут работы.
Чудо-женщина — один из персонажей комиксов DC. В кино супергероиня впервые появилась в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», где ее сыграла Галь Гадот. Актриса также снимется фильме о героине режиссера Пэтти Дженкинс, который выйдет на экраны 1 июня.
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