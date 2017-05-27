В Бангладеш появился на свет мальчик, похожий на старика. Как сообщает TMZ, местные врачи сравнили его с героем фильма "Загадочная история Бенджамина Баттона", роль которого исполнил актер Брэд Питт

Отмечается, что мальчик родился с генетическим расстройством. Болезнь прогерия вызывает изменения кожи и внутренних органов, вызванные преждевременным старением.

Медики больницы в городе Дакка пообещали сделать все возможное, чтобы мальчик смог выздороветь.