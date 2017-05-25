Фильм украинца Сергея Лозницы про Россию освистали в Каннах

Критики неоднозначно приняли новый фильм украинского режиссера Сергея Лозницы . Об этом в четверг, 25 мая, сообщает корреспондент «Ленты.ру»

После завершения сеанса в зале, где проходил показ для прессы, аплодисменты были заглушены недовольными возгласами и свистом. Не все зрители досмотрели картину до конца, многие покинули зал через полчаса после начала.

Лента, которая называется «Кроткая», стала вольной интерпретацией одноименной книги Федора Достоевского . Действие перенесено в современную Россию.

«Я задался целью исследовать мифологию российского (экс-советского) общества, культурный контекст и менталитет людей, населяющих эту сюрреалистичную страну», — объяснял свой замысел режиссер.

Сергей Лозница — автор фильмов «Счастье мое» и «В тумане», которые также участвовали в основной программе Каннского кинофестиваля.

Ранее сообщалось, что показ ленты «Окча» южнокорейского режиссера Пона Джун-хо в Каннах пришлось остановить из-за того, что зрители начали освистывать фильм.

На фестивале также состоялась премьера картины Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Критики встретили работу режиссера долгими аплодисментами.

70-й Каннский фестиваль проходит на юго-востоке Франции с 17 по 28 мая.