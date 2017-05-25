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Фильм украинца Сергея Лозницы про Россию освистали в Каннах
Критики неоднозначно приняли новый фильм украинского режиссера Сергея Лозницы. Об этом в четверг, 25 мая, сообщает корреспондент «Ленты.ру».
После завершения сеанса в зале, где проходил показ для прессы, аплодисменты были заглушены недовольными возгласами и свистом. Не все зрители досмотрели картину до конца, многие покинули зал через полчаса после начала.
Лента, которая называется «Кроткая», стала вольной интерпретацией одноименной книги Федора Достоевского. Действие перенесено в современную Россию.
«Я задался целью исследовать мифологию российского (экс-советского) общества, культурный контекст и менталитет людей, населяющих эту сюрреалистичную страну», — объяснял свой замысел режиссер.
Сергей Лозница — автор фильмов «Счастье мое» и «В тумане», которые также участвовали в основной программе Каннского кинофестиваля.
Ранее сообщалось, что показ ленты «Окча» южнокорейского режиссера Пона Джун-хо в Каннах пришлось остановить из-за того, что зрители начали освистывать фильм.
На фестивале также состоялась премьера картины Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Критики встретили работу режиссера долгими аплодисментами.
70-й Каннский фестиваль проходит на юго-востоке Франции с 17 по 28 мая.
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