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Эмма Уотсон победила в гендерно-нейтральной номинации MTV за звание лучший актер
Фото: Richard Shotwell / AP
Британская актриса Эмма Уотсон, исполнившая главную роль в фильме-мюзикле «Красавица и чудовище», выиграла в гендерно-нейтральной номинации за звание лучшего актера кино по версии телеканала MTV. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Думаю, что эта награда досталась мне из-за Белль и того, что она собой олицетворяет. Жители поселка в нашей сказке хотели заставить Белль думать, что мир намного меньше того, который она себе представляла, что в нее гораздо меньше возможностей для нее. Я люблю играть тех, кто не обращает внимание на подобные слова», — отметила актриса.
С этого года телеканал отказался от разделения номинаций на мужские и женские. Соперниками Уотсон были австралиец Хью Джекман («Логан») и шотландец Джеймс Макэвой («Сплит»).
Отмечается, что кинокартину режиссера Билла Кондона «Красавица и чудовище» признали также фильмом года.
26-я церемония вручения премии MTV в области кино и телевидения (MTV Movie & TV Awards) прошла в Лос-Анджелесе 7 мая. Награда существует с 1992 года. Победителей различных категорий выбирают путем голосования интернет-пользователей на сайте MTV. Мероприятие, как правило, обставляется в юмористическом ключе и пародирует премию «Оскар».
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