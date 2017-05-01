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Стала известна дата показа в США фильма Оливера Стона о Путине
Фильм, состоящий из интервью, взятых американским режиссером Оливером Стоуном у президента РФ Владимира Путина, покажут в США в середине июня, сообщил канал спутникового и кабельного телевидения Showtime.
Проект The Putin Interviews ("Интервью с Путиным") состоит из четырех часовых частей, которые будут выходить в эфир по вечерам 12-15 июня.
В заявлении канала отмечается, что Стоун за прошедшие два года беседовал с российским лидером не менее десяти раз, в последний раз это произошло в феврале.
Стоун известен как режиссер, снимающий фильмы на острые политические темы, его героями были президент Ричард Никсон, Джон Кеннеди, Джордж Буш-младший. Кроме того, его последней работой стал фильм о бывшем агенте спецслужб США Эдварде Сноудене, премьера которого прошла осенью 2016 года.
Джон Кеннеди Ричард Никсон Оливер Стоун Эдвард Сноуден Еще 1 тег
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