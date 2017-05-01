Стала известна дата показа в США фильма Оливера Стона о Путине

Фильм, состоящий из интервью, взятых американским режиссером Оливером Стоуном у президента РФ Владимира Путина , покажут в США в середине июня, сообщил канал спутникового и кабельного телевидения Showtime.

Проект The Putin Interviews ("Интервью с Путиным") состоит из четырех часовых частей, которые будут выходить в эфир по вечерам 12-15 июня.

В заявлении канала отмечается, что Стоун за прошедшие два года беседовал с российским лидером не менее десяти раз, в последний раз это произошло в феврале.