Люк Бессон вырезал персонажа Путина из нового фильма

Французский режиссер и продюсер Люк Бессон убрал из сценария фильма «Курск» персонажа, воплощающего президента России Владимира Путина . Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам кинематографиста, линия с российским лидером отвлекла бы зрителей от истории гибели подлодки, на которой Бессон хочет сделать акцент.

Роль Путина должен был исполнить бельгийский актер Маттиас Шонартс . Это стало бы первым экранным появлением персонажа президента России в высокобюджетном кино.

Производством ленты о гибели подлодки «Курск» занимается студия Бессона EuropaCorp.

Атомная подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года во время учений Северного флота России в Баренцевом море. Погибли 118 моряков.