Минздрав не намерен вводить меры в отношении отказавшихся прививать детей родителей



Минздрав не намерен вводить санкции в отношении родителей, которые отказались от вакцинации детей, рассказала глава ведомства Вероника Скворцова



«Нет, решение такое (О введении санкций. — RT) не принято, такого решения у нас и не было», — рассказала министр ТАСС , отвечая на вопрос о решении относительно санкций.

Она отметила, что «любые запретительные меры всегда уступают мерам разъяснительным».



«Поэтому наша задача — найти общий язык с разными социальными группами населения и просто пояснить значимость вакцинации, иммунопрофилактики», — пояснила министр.

