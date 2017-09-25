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Минздрав не намерен вводить меры в отношении отказавшихся прививать детей родителей
Минздрав не намерен вводить санкции в отношении родителей, которые отказались от вакцинации детей, рассказала глава ведомства Вероника Скворцова.
«Нет, решение такое (О введении санкций. — RT) не принято, такого решения у нас и не было», — рассказала министр ТАСС, отвечая на вопрос о решении относительно санкций.
Она отметила, что «любые запретительные меры всегда уступают мерам разъяснительным».
«Поэтому наша задача — найти общий язык с разными социальными группами населения и просто пояснить значимость вакцинации, иммунопрофилактики», — пояснила министр.
Ранее Вероника Скворцова рассказала о возможном введении мер в отношении родителей, отказавшихся прививать детей, в частности об изменении оплаты больничных родителям заболевшего ребёнка.
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