Ширятся и растут: в России увеличвается число детей, страдающих ожирением

В России отмечается увеличение количества детей, страдающих ожирением. По данным Эндокринологического научного центра Минздрава, сейчас этим недугом страдают от 5 до 8 процентов школьников. Информацию приводят «Известия»

Данные были получены в рамках масштабного исследования школьников, которое запустил Минздрав России . Этой осенью его планируется продолжить.

Исследования показывают, что процент школьников с ожирением пребывает в районе 8%. В 90-годы 20-го века этот показатель составлял только 2-3%. Избыточная масса тела зафиксирована у 11% школьников, они находятся в группе риска: от избыточности до ожирения один шаг.

Специалисты говорят, что ситуация приобретает масштаб эпидемии. Как отмечается эндокринолог-репродуктолог Павел Окороков, по детям это большая цифра, но у взрослых ситуация еще хуже.

"Избыток массы тела и ожирение наблюдается более чем у половины россиян", — отметил Окороков.

Так происходит в связи с изменением образа жизни: снижается физическая активность, доступны легкоусвояемые углеводы и жиры, которых не было 50–70 лет назад в таком количестве. Играет роль и нарушение режима дня, потому что многие дети учатся во вторую смену.

Ожирение, полученное в детстве, в большинстве случаев сохраняется и у взрослых людей. Последствиями ожирения могут быть сахарный диабет второго типа, гипертония, холецистит, панкреатит и другие заболевания.

В Министерстве здравоохранения РФ подчеркивают, что требуются более решительные действия на различных уровнях, включая муниципальные. Физическая активность должна стать неотъемлемой частью повседневной жизни детей и подростков.