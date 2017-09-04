Летом в России погибли 200 детей



В России за летние месяцы погибли более 200 детей, 632 ребёнка получили травмы. С таким заявлением выступил старший помощник председателя Следственного комитета России Игорь Комиссаров . Его слова передаёт портал LIFE.

«Только за три летних месяца 2017 года в результате утопления погибли 215 несовершеннолетних, электротравмы, во многих случаях не совместимые с жизнью, получили 19 детей, в результате происшествий на заброшенных стройках и других объектах пострадало 15 детей», — заявил Комиссаров.



Своё заявление Комиссаров сделал на заседании во Всероссийском центре «Орлёнок». Около 90% всех погибших этим летом несовершеннолетних утонуло. По словам представителя ведомства, во время школьных каникул количество несчастных случаев возрастает, так как досуг детей перестаёт быть строго организованным.

Комиссаров призвал родителей внимательнее следить за своими детьми во время отдыха.