Общественная палата доложит президенту о школьных поборах

Известиям " заявили, что любой принудительный сбор средств в школах — незаконен, и необходимо обращаться в территориальный орган управления образованием или в Общественная палата выявила самые распространенные виды школьных поборов по итогам проверки жалоб " горячей линии". В Минобрнауки " заявили, что любой принудительный сбор средств в школах — незаконен, и необходимо обращаться в территориальный орган управления образованием или в правоохранительные органы

Чаще всего деньги просят сдать на покупку тетрадей, учебников, парт или штор. Среди самых экстравагантных просьб — приглашение в школу батюшки, покупка подарков для первоклассников и оплата посуды в столовую.

Первый зампред комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова отметила, что проблема школьных поборов актуальна на территории всей страны.

" Горячая линия" Общественной палаты будет работать до конца сентября. По результатам ее деятельности общественники подготовят доклад президенту.