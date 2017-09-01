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Общественная палата доложит президенту о школьных поборах
Фото: ТАСС
Общественная палата выявила самые распространенные виды школьных поборов по итогам проверки жалоб " горячей линии". В Минобрнауки " Известиям" заявили, что любой принудительный сбор средств в школах — незаконен, и необходимо обращаться в территориальный орган управления образованием или в правоохранительные органы.
Чаще всего деньги просят сдать на покупку тетрадей, учебников, парт или штор. Среди самых экстравагантных просьб — приглашение в школу батюшки, покупка подарков для первоклассников и оплата посуды в столовую.
Первый зампред комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова отметила, что проблема школьных поборов актуальна на территории всей страны.
" Горячая линия" Общественной палаты будет работать до конца сентября. По результатам ее деятельности общественники подготовят доклад президенту.
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