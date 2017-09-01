Что изменится для школьников и студентов в новом учебном году



В новом учебном году в детские сады, школы, колледжи и вузы России пойдут 30 млн человек. ТАСС узнал у экспертов, какие изменения ждут систему образования.

Детсады: больше внимания к детям с инвалидностью





В этом году Минобрнауки планирует внести изменения в приказ " О деятельности дошкольных образовательных организаций" , который установит требования к работе с детьми, имеющими ограничения по здоровью. По мнению директора Института развития образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, они могут быть утверждены уже в этом году.

К примеру, закон может обязать делать группы в детсаду меньше, если в них есть дети с ограничениями по здоровью, либо наоборот — привлекать больше педагогов к работе с группами, где есть несколько детей с инвалидностью.



" Но этот приказ, к сожалению, не несет в себе никаких финансовых обязательств. Пока никто не обязал учитывать этот документ при расчете норматива финансовых затрат. Это такой регулирующий документ, который стоит принимать во внимание при организации деятельности. Но, я надеюсь, в будущем в этом плане произойдут перемены" , — сказала Абанкина.



Среднее образование: рост числа учеников и новые школы





" В нынешнем году мы видим по всем данным прирост поступления в школы первоклассников. Это не случайный всплеск, постепенный рост числа школьников начался уже в 2015 году. Так что, это происходит уже третий год. Более того, тенденция, основанная на статистических данных Росстата , однозначна: по демографическому прогнозу нас ожидает увеличение числа учащихся школ до 2029 года" , — сказал ТАСС ведущий эксперт Центра социально-экономического развития школы Института образования ВШЭ Сергей Заир-Бек.

По его словам, в 2029 году в школе будут учиться уже более 18 млн человек. " Все это связано, с одной стороны, с увеличением рождаемости, начиная с 2006 года, когда начал реализовываться приоритетный национальный проект, стимулировавший семьи рожать второго и более детей. И суммарный коэффициент рождаемости стал расти. С другой стороны, в репродуктивном возрасте к 2006 году оказалось поколение достаточно многочисленное, давшее уже и продолжающее давать потомство" , — считает Заир-Бек.



В этом году за счет федерального и регионального бюджетов будет построено и введено в эксплуатацию 170 новых школ, 76 из них открываются сегодня. Благодаря этому появится еще 55 тыс. новых мест.



Для того, чтобы сделать финансирование школ и оплату труда педагогов понятными и прозрачными, с 2017 года начнется процесс постепенного переподчинения школ с муниципального на региональный уровень. В пилотном проекте примут участие 17 регионов, каждый из которых сможет выбрать модель перехода самостоятельно.



Возвращение астрономии



Важное нововведение 2017 года — возвращение в школьную программу предмета " астрономия".



1 сентября обозначено на федеральном уровне как ориентир, и каждая школа могла самостоятельно принимать решение о включении астрономии в расписание с 1 сентября 2017 года или позже — с 1 января 2018 года. Определяющим фактором являлась фактическая готовность школы к качественному преподаванию предмета. Решение, в каком классе вводить его изучение, также было оставлено за школой. Это можно сделать как в 10, так и в 11 классах.



Изменения в ЕГЭ



Осенью будет проведена апробация итогового устного экзамена по русскому языку в 9 классе в качестве условия для допуска к государственного аттестации в конце учебного года. В ней на добровольной основе примут участие порядка 15 пилотных регионов. Полученный опыт будет использован в последующие годы при проведении ЕГЭ.



При это включение астрономии в число учебных предметов, по которым можно пройти государственную аттестацию в форме ЕГЭ, не планируется. Всероссийские проверочные работы по астрономии будут проводиться не ранее 2019 года. Также к 2019 году задания по астрономии будут включены в контрольно-измерительные материалы по физике.





" На данный момент система ЕГЭ устоялась и не требует глубоких изменений, о чем свидетельствуют, в частности, результаты сбора предложений по совершенствованию ЕГЭ, который Рособрнадзор традиционно провел после окончания основного периода экзаменов 2017 года. Предложений поступило немного, при этом среди них не было ни одного пожелания внести какие-то радикальные изменения" , — сказал ТАСС глава Рособрнадзора Сергей Кравцов

Он добавил, что проекты контрольных измерительных материалов 2018 года по всем предметам были опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений до начала учебного года и с ними можно ознакомиться. Незначительные изменения контрольных материалов 2018 года связаны с корректировкой критериев оценки и уточнением формулировок некоторых заданий.



" Что касается других оценочных процедур, организуемых Рособрнадзором, то в этом году мы продолжим проведение всероссийских проверочных работ" , — рассказал Кравцов.



Колледжи: демонстрационный экзамен и профстандарт от работодателя



В новом учебном 2017/2018 году 73 субъекта приступят к реализации новых образовательных программ более чем в 1 тыс. колледжей России (32% от общего количества). Так, итоговая аттестация будет проводиться в форме демонстрационного экзамена, учебно-производственная база будет оснащена современным оборудованием, будут предъявляться принципиально новые требования к реализации образовательных программ с учетом профстандартов, разработанных непосредственно работодателями.



Важным пунктом в " багаже знаний" выпускника колледжа станет знание английского языка с учетом профессиональной специфики для свободной работы на оборудовании с англоязычным интерфейсом и инструкциями, а также предпринимательский пакет: знания по организации своего дела в качестве индивидуального предпринимателя, умение анализировать и оценивать риски.



Высшее образование: онлайн-курсы и опорные вузы



В этом году в вузах начнется реализация двух важных проектов — " Цифровая среда" и " Вузы как центры пространства создания инноваций".





" Первый предполагает резкое увеличение числа студентов, которые используют онлайн-курсы. Это коснется каждого университета, каждого студента. Второй, может быть менее охватывающий, но не менее важный, — это фактически расширение проекта опорных вузов, предполагающее усиление практической связи образования с жизнью. Студенты будут вовлекаться в проекты реального развития территорий, на которых эти университеты находятся" , — сказал ТАСС научный руководитель Института образования НИУ " Высшая школа экономики" Исак Фрумин

Он также добавил, что в ряде университетов начнется разработка системы присвоения собственных научных степеней — кандидата и доктора наук. " Это очень важное решение по усилению репутационной ответственности" , — считает Фрумин.



Минобрнауки готовит изменения в модель аспирантуры. Ранее сообщалось, что новая модель будет представлена к 1 сентября. На момент подготовки публикаций ведомство затруднилось дать комментарий о том, когда изменения будут обнародованы или вступят в силу.