"Ъ": Путин 1 сентября намерен провести открытый урок в Ярославле

По словам источника, 1 сентября российский лидер может провести открытый урок, трансляция которого будет осуществляться в других субъектах России.

Издание отмечает, что во время урока он может поднять тему будущего России.

Отмечается, что Путина ждут в Ярославле, однако график мероприятий президента традиционно не разглашается.

Другой источник сообщил, что после посещения школы в Ярославле глава государства поучаствует в форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России».