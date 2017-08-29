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"Ъ": Путин 1 сентября намерен провести открытый урок в Ярославле
Фото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин 1 сентября планирует провести открытый урок для учащихся в одной из школ Ярославля, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в администрации президента.
По словам источника, 1 сентября российский лидер может провести открытый урок, трансляция которого будет осуществляться в других субъектах России.
Издание отмечает, что во время урока он может поднять тему будущего России.
Отмечается, что Путина ждут в Ярославле, однако график мероприятий президента традиционно не разглашается.
Другой источник сообщил, что после посещения школы в Ярославле глава государства поучаствует в форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России».
По словам источника, в форуме участвуют «талантливые школьники, которым помогают определиться с будущей работой представители высокотехнологичных компаний, таких как «Роскосмос», «Росатом», НИЦ Курчатовский институт".
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