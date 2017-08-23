Сколько стоит собрать ребенка в школу

В конце августа в магазинах школьных принадлежностей царит суета: родители покупают все необходимое для учебы своих детей. Dni.Ru выяснили, какой минимальный бюджет потребуется московской семье для того, чтобы собрать ребенка в школу.

Таких проблем со школьной формой, которые были в советское время, сейчас, конечно, нет. Не надо идти в школу, брать в канцелярии у директора специальный талон, ехать с ним в «Детский мир» , стоять там три часа в очереди и под конец дня получить заветный набор, завернутый в бумагу и перетянутый бечевкой.

Сегодня единой школьной формы нет, сами школы предлагают свои фасоны и расцветки. Цены начинаются от 4000 рублей за комплект для мальчика, состоящий из брюк, рубашки, жилетки и пиджака. Для девочек, как правило предлагается платье (от 4500 рублей) или комплект из юбки, блузки и пиджака (от 5000 рублей). Красота, как известно, требует жертв. Видимо, поэтому девочек со школьного возраста готовят к тому, что их наряды всегда дороже мальчишечьих.

Очевидно, что потребуется обувь: ботинки для мальчиков от тысячи и туфли для девочек от 1200 рублей. На сменку можно купить что-нибудь бюджетное — например, легкие полуботинки за 400 рублей.

Для уроков физкультуры понадобится спортивная форма. Тут нужно приготовить как минимум 1300 рублей за комплект из футболки и шортов или примерно столько же за спортивный костюм. Такие мелочи как несколько пар носков и колготок «съедят» из бюджета еще около 300 рублей. Дополнительные пары рубашек и блузок опустошат кошелек примерно на тысячу — полторы. В итоге на всю одежду для школы может уйти около девяти тысяч рублей и эта будет самая затратная статья родительского бюджета, выделенного на 1 сентября.

Ранец или рюкзак для школьника нужно подбирать тщательно и со всей серьезностью. Его неправильный крой может навсегда испортить осанку ребенку. Цены на обычные школьные ранцы начинаются от 600 рублей, качественные ортопедические стоят от 2500 рублей. Расцветок и рисунков сейчас на рынке великое множество, но лучше, чтобы ребенок не сильно выделялся на фоне своих сверстников.

Если ребенок идет в первый класс, то наполнить его портфель нужно будет не только ручками, карандашами и тетрадями. Потребуются пластилин, краски, кисточки, цветная и бархатная бумага, альбомы для рисования, клей, ножницы, ластик, точилка. Цены на эту продукцию сейчас невысоки, поэтому все аксессуары обойдутся не более чем в 400 рублей.

Продаются и готовые «Наборы первоклассника» от 600 рублей, в них входит все необходимое для начала учебы в школе. Приличные пеналы разных форм и расцветок стоят сейчас от 400 рублей, а в стоковых магазинах можно найти их и за 50-100 рублей.

Традиционно 1 сентября дети идут в школу с букетами цветов. Тут все зависит от фантазии флористов и кошелька родителей. Самый дешевый сборный букет в последние дни августа обычно стоит около полутора тысяч рублей. Можно ограничиться и более скромным подарком учителю: например, тремя гладиолусами по цене от 100 рублей за штуку.

В итоге получается, что собрать ребенка в школу в Москве можно примерно за 12-13 тысяч рублей. Средний ценник включает в себя минимальный набор товаров вполне приемлемого качества. Родители с более широкими финансовыми возможностями вполне могут позволить себе потратить 20 и даже 30 тысяч рублей на покупку элитных вещей и аксессуаров из более высоких ценовых групп.

Но самое главное, без чего не стоит выходить из дома 1 сентября — это хорошее настроение. Его за деньги не купишь, а создать его можно только самому. Первый день в школе ваш ребенок запомнит надолго и как он пройдет, зависит от родителей и, конечно, от его первого учителя.