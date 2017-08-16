СМИ: Минтранс планирует ужесточить требования к детским перевозкам на междугородних автобусах

Правила детских перевозок на междугородних автобусах планируется ужесточить в ведомстве, сообщил заместитель министра транспорта Николай Асаул . Об этом стало известно из сообщения издания «Известия»

По его словам, необходимо обеспечить безопасность пассажиров без создания неудобств транспортировки.

Уточняется, что в рамках ужесточения планируется сделать обязательным наличие проблескового маячка жёлтого или оранжевого цвета, и ввести необходимый уровень квалификации у водителя.

Таким образом, по словам замминистра, поправки в закон могут начать действовать уже в середине следующего года. При условии их принятия в 2017 году.