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СМИ: Минтранс планирует ужесточить требования к детским перевозкам на междугородних автобусах
Фото: mosgortrans.ru / ГУП «Мосгортранс»
Правила детских перевозок на междугородних автобусах планируется ужесточить в ведомстве, сообщил заместитель министра транспорта Николай Асаул. Об этом стало известно из сообщения издания «Известия».
По его словам, необходимо обеспечить безопасность пассажиров без создания неудобств транспортировки.
Уточняется, что в рамках ужесточения планируется сделать обязательным наличие проблескового маячка жёлтого или оранжевого цвета, и ввести необходимый уровень квалификации у водителя.
Таким образом, по словам замминистра, поправки в закон могут начать действовать уже в середине следующего года. При условии их принятия в 2017 году.
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