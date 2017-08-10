Почти 50% молодых семей хотят только одного ребенка



Почти 50 процентов молодых людей, вступивших в брак, хотят только одного ребенка, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ и РГСУ, в результате которого были опрошены две тысячи молодых людей до 30 лет.

48 процентов опрошенных завило, что в первую очередь хотят дать детям хорошее образование, а также отметили, что задача прокормить, одеть и обуть ребенка, так же важна, как и прививание культурно-нравственных ценностей. Исследование проводилось в течение 2015-2016 годов.



Двоих детей хотят 39%, а о трех и более малышах речь идет только в 13% случаев. На репродуктивные планы молодежи влияет утилитарный подход к воспитанию, считают исследователи. 67% опрошенных за то, чтобы дать ребенку хорошее образование. 44% респондентов обращают внимание на нравственные аспекты становления ребенка. И около 36 процентов опрошенных уверены, что в современных условиях самое важное — это прокормить малыша.



Ранее «360» рассказывал о ситуации в Поморье, где произошел конфликт между школой, выставляющей оценки латинскими буквами вместо цифр, и родителями учеников, которые недовольны нетрадиционной системой. Родители обвинили в новой системе оценок иностранные спецслужбы, заявив, что дети от нее «тупеют».