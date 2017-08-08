Минобрнауки сократит число школьных учебников

В России появятся базовая и углубленная линейки школьных учебников после их сокращения, заявила журналистам министр образования и науки Ольга Васильева . По ее словам, уже заканчивается разработка предметных концепций для школ и идет работа над федеральными образовательными стандартами.

У нас было 7 тысяч откликов. Сразу хочу сказать, что большая часть положительная откликов. Было очень важно мнение нашего, прежде всего, профессионального сообщества. Эти все замечания, предложения будут переработаны , отметила Васильева. Министр заверила, что все замечания будут учтены в итоговой версии данных стандартов.

Также Васильева рассказала, что проект Российская электронная школа , в который войдут учебные материалы, будет готов через полтора года. По тем затратам и усилиям, человеческим и материальным, он должен стать огромным подспорьем для наших учителей, потому что в этой электронной школе должно быть практически все , - сказала министр.