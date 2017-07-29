Адепты теории плоской Земли обвинили учителя в заговоре

Преподаватель из одной из средних школ Ник Гуроль столкнулся с неожиданной в реалиях XXI века проблемой. Его ученики уверены, что Земля имеет плоскую форму.



Настоящий приток в ряды адептов теории плоской Земли начался после того, как баскетболист команды "Кливленд Кавальерс" Кайри Ирвинг пошутил, что не верит, будто Земля имеет форму шара. За ним, но уже всерьез, потянулись ученики средней школы.



"Я начал паниковать. Как я мог так сплоховать, что дети верят в это просто из-за того, что так сказал баскетболист?", – поделился своими переживаниями учитель Ник Гуроль. Даже наглядная агитация и многочисленные доказательства не смогли улучшить его положение.



Лунное затмение по версии тех, кто думает, что Земля плоская. pic.twitter.com/2cVt1dPXdh— Артём Дерягин (@DerArto) 22 июля 2017 г.

"Я пробовал обсуждать это с ними, показывал им видео. Ничего не сработало. Ученики считают меня приверженцем большого заговора, цель которого – навязать людям то, что Земля круглая", – цитирует RT преподавателя. "Мне очень трудно переубедить их. Мне кажется, что наука ничего не значит для них", – добавил он.



Что вы испытаете, если вдруг убедительно докажут, что Земля на самом деле плоская, а никакого космоса нет?— Байрак Леопольд (@LeopoldBayrak) 19 июля 2017 г.

Отметим, после шутки Кайри Ирвинга поддержал другой баскетболист – легенда НБА центровой Шакил О'Нил. В качестве аргумента он привел личный опыт переездов из Флориды в Калифорнию. "Я ведь не двигаюсь вверх и вниз под углом в 360 градусов, не осязаю гравитацию и прочую ерунду. Вы видели все эти здания за пределами Атланты? Хотите сказать, что Китай под нами? Нет. Земля плоская", – подчеркнул спортсмен.



читаю доказательства того, что земля плоская и населения не у нас не 7 миллиардов, а 2— левир (@hide_your_pain) 19 июля 2017 г.

Несмотря на абсурдность теории плоской Земли, у нее на удивление много сторонников. Существует даже организация под названием "Общество плоской Земли", в которое, по их собственным утверждениям, вступают даже серьезные ученые. Впрочем, Все это может быть всего лишь слишком далеко зашедшей шуткой. На это намекает и ироничный лозунг организации: "У Общества плоской Земли есть сторонники по всему земному шару".