В стене новосибирской школы нашли 50-летнее послание

В Новосибирске во время ремонта школы номер 111 строители нашли послание потомкам, составленное в 1967–1968 годах. Об этом сообщает НГС.

Предполагалось, что капсулу с посланием вскроют в 1980-м, но про письмо забыли.

Рабочие рассказали, что сначала обрадовались, приняв находку за клад. «А это капсула. Она очень хорошо открылась, как тубус, - бумага совсем была не повреждена, так что долго бы там еще, наверное, пролежала», - заявил один из них.

Письмо было приурочено к 50-летию советской власти. В своем послании ученики дают обещание собрать металлолом для постройки моторного вагона трамвая, закончить оборудование спортивной площадки и «изучить революционное прошлое нашей родины, изучить жизненный путь Владимира Ильича Ленина и его соратников».

Письмо подписано секретарем комитета ВЛКСМ Людмилой Некрасовой и председателем Совета дружины Татьяной Рыбак.

Представители школы заявили, что письмо, скорее всего, поместят в музей трудовой и военной славы. В школьной администрации уточнили, что одно из пожеланий советских подростков сбылось, и у школы сейчас хорошая спортивная площадка с новой хоккейной коробкой.

Редакция НГС начала искать учеников, оставивших послание в стене школы. По подсчетам журналистов, сейчас им уже более 60 лет.