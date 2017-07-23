Landspeeder Люка Скайуокера из «Звездных войн» поступит в продажу в сентябре



Американская компания Radio Flyer выпустила оригинальную копию транспортного средства Landspeeder, которым управлял герой культовой саги «Звездные войны» Люк Скайуокер. Игрушка не умеет парить над землей — ее несут три колеса, но она обладает полноценным рулевым управлением и издает нетривиальные звуки после нажатия на специальные кнопки на панели приборов, сообщили «Автовести»

Landspeeder для детей весит 60 килограммов. Электродвигатель разгоняет аппарат до восьми километров в час. Ограничение по возрасту пилота — четыре года.



Продажи транспорта Люка Скайуокера стартуют в сентябре. Он обойдется родителям юных поклонников «Звездных войн» в 500 долларов.



В июне на аукционе в Калифорнии одним из лотов стал робот R2-D2 из космической саги «Звездные войны». Его продали с молотка за 2,76 миллиона долларов.