Британские матери обнаружили шутки для взрослых в мультфильме про свинку Пеппу

Пользователи британского форума Mumsnet, созданного для общения матерей, поделились найденными в мультфильме «Свинка Пеппа» шутками, которые могут понять только взрослые. На это обратило внимание издание The Daily Mail.

Одна из женщин вспомнила эпизод, в котором рассказчик произносит фразу «Great Britain is on the slide», которую можно перевести по-разному: либо автор имел в виду, что «Великобритания в ударе», либо, над чем посмеялись несколько юзеров, «Великобритания подшофе».

Взрослые зрители согласились, что некоторые шутки рассчитаны на зрелую аудиторию, поскольку содержат отсылки к житейским историям. К примеру, в одном из эпизодов Пеппу просят нарисовать овощ, и она изображает на бумаге отца перед телевизором.

Некоторые заметили, что мать Пеппы защищает свои женские права как настоящая феминистка: в одной из серий она выходит из себя из-за того, что на ярмарке ей не разрешили пострелять из лука, поскольку это «неженское дело».

Пара комментаторов заметили, что семья Пеппы не раз выбиралась на барбекю. Это назвали каннибализмом, но признались, что вряд ли дети проведут параллели между семьей свиней и поеданием свинины.

