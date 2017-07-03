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Медведев подписал документ о запрете оставлять детей до семи лет одних в автомобиле
Премьер министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, в рамках которого запрещается оставлять без присмотра детей до семи лет в автомобиле.
Соответствующий документ опубликован на сайте российского кабмина.
"Введен запрет на оставление детей дошкольного возраста в транспортном средстве на время его стоянки без совершеннолетних лиц", - говорится в постановлении.
Ранее Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вносит ряд изменений в правила дорожного движения (ПДД).
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