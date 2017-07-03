Медведев подписал документ о запрете оставлять детей до семи лет одних в автомобиле

Премьер министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, в рамках которого запрещается оставлять без присмотра детей до семи лет в автомобиле.

Соответствующий документ опубликован на сайте российского кабмина.

"Введен запрет на оставление детей дошкольного возраста в транспортном средстве на время его стоянки без совершеннолетних лиц", - говорится в постановлении.

Ранее Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вносит ряд изменений в правила дорожного движения (ПДД).