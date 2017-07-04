Названы самые смешные «перлы» ЕГЭ-2017

Доцент кафедры мировой истории Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Шмидт собрал самые интересные и смешные высказывания из выпускных работ школьников. Об этом сообщает «Телеинформ»

Например, власть для некоторых школьников – это «высшая мера наказания для народа» и «собственность государства, которую передают в одни руки». Кроме того, по мнению выпускников, «власть использует народ как свое нижнее белье».

Также будущие студенты выразили свое мнение о президенте России Владимире Путине . Например, некоторые расстроились, что «у Путина нет детей, некому будет передавать власть в стране». У одного из учеников «в родне все женщины за президента Путина, значит, он их удовлетворяет». «Думаю, Путина никому представлять не надо. Это хорошо известный всем президент России. Он получил хорошее спортивное образование, кроме того, учился на политолога», - написал кто-то из выпускников.

Молодые люди писали и о девиантном поведении. Например, «отклонился в поведении – будет двушечка». А примером «отклоняющегося поведения», по их мнению, «может быть желание быть собой». «Причиной девиантного поведения может быть плохая погода, а у психов – просто весна», - отметил один из школьников.

Также выпускники рассуждали о правах человека («зачем человеку права, если ему есть нечего и жена из-за этого ему изменяет?»), экономической ответственности («экономическая ответственность – это когда, например, кто-нибудь отравился от произведенного тобой товара, а ты взял на содержание его семью»), потребностях («потребности бывают разные. Элен Безухова у Толстого испытывала потребность в разврате. Однако общество закрыло перед ней двери и, как она не стучалась, не пустило ее обратно») и работе («если человек пьет на работе, значит, работа ему не интересна»).

Основной период ЕГЭ в 2017 году проходил с 29 мая по 1 июля. На участие в экзаменах было зарегистрировано около 703 тысяч человек, из них около 617 тысяч - выпускники этого года. Наиболее популярными среди предметов по выбору были обществознание (54 процента участников ЕГЭ), физика (26 процентов), история (21 процент), биология (20 процентов) и химия (13 процентов). В этом году доля «двоечников» на ЕГЭ по русскому языку и истории сократилась в два раза.