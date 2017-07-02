На Кубани подростку не выдали аттестат из-за долгов за школьные обеды

Девятикласснику школы №16 в поселке Ильское не выдали школьный аттестат на торжественной церемонии из-за долга в 600 рублей за питание.

«Моему ребенку, Сенченко Дмитрию, не вручили торжественно аттестат, потому что не показали квитанцию об оплате за питание!» – написала женщина на своей странице в социальной сети, сообщает издание

«Так школа выразила благодарность ребенку за призовые места за честь школы по литературным конкурсам и за спортивные победы. Спасибо, родная школа!», - добавила она.Женщина рассказала, что за день до выпускного ей позвонила классная руководительница и заявила, что семья должна школе за питание 600 рублей. В случае, если сумма не будет оплачена, школьнику не вручат аттестат.

«Официально ничего школе мы уже не должны были. Думаю, это вина бухгалтерии, мне не важно, 600 рублей - не те деньги, чтобы ради них с кем-то выяснять отношения и портить сыну праздник», – рассказала Елена Бучельникова, отметив, что семья всегда вовремя вносила необходимую оплату.

Мать школьника квитанцию оплатила в тот же день, но денежные средства поступили на счет школы с задержкой. Также отмечается, что еще до конфликта Дмитрия Сенченко назначили ведущим выпускного вечера, он провел мероприятие. Но на торжественной церемонии аттестат школьнику не вручили и не дали произнести благодарственную речь.

Председатель районного управления по образованию Любовь Мазько и руководство школы признали, что их действия были некорректными, а также пообещали извиниться перед подростком.

Аттестат забрала мать школьника позже, предъявив квитанцию об оплате задолжности.