Сыновья-гики чаще всего рождаются у пожилых отцов

Гиками чаще всего вырастают сыновья, родившиеся у немолодых родителей, сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на статью в журнале Translational Psychiatry.

Гиками называют высокоинтеллектуальных людей, которые чрезвычайно увлечены своими идеями и интересами.

Исследователи из Великобритании и США вычислили «индекс гика», то есть вероятность того, что ребенок вырастит продвинутым.

Анализ показал, что для детей от отцов моложе 25 лет этот индекс в среднем составляет 39,6, возрастом 35−44 лет — 41, а для отцов старше 50 лет возрастает до 47.

Исследователи отмечают, что указанная зависимость наблюдается только у мальчиков и может быть связана с мутациями в генах возрастных отцов.