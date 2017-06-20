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Ролик, деньги, два ствола

Два школьника сделали миллионы на YouTube
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В середине июня распался один из самых популярных и старейших дуэтов в истории YouTube — Smosh. За 12 лет Энтони Падилла и Иэном Хикокс покорили сердца 22 миллионов подписчиков и основали самую настоящую бизнес-империю. «Лента.ру» выяснила, как два американских школьника завоевали интернет и стали долларовыми миллионерами.
«Заааткнись», — приветствие, до боли знакомое 22 миллионам фанатов культового комик-дуэта Smosh, одного из самых рейтинговых каналов на YouTube. Первый ролик, под заглавную композицию из «Могучих рейнджеров», будущие миллионеры Энтони Падилла и Иэн Хикокс записали в 2005 году на одолженную у родителей веб-камеру. «Мы тогда помирали со смеху и почему-то решили, что наше видео достойно публикации в интернете», — вспоминает Падилла.
Они выложили ролик в популярной тогда социальной сети MySpace и получили 20 одобрительных комментариев. На волне этого успеха в ноябре 2005 года было решено записать и выложить на подающий надежды хостинг YouTube видео, где Падилла и Хикокс дурачатся под саундтрек к культовому мультсериалу «Покемон».
Ролик с облизыванием статуэтки Иисуса и целованием бутылки собрал 24 миллиона просмотров и занял первое место в топах YouTube. Буквально за полгода Smosh превратились из школьников-любителей в самых настоящих знаменитостей. The New York Times назвали работу Падиллы и Хикокса «вирусным роликом от Мэтта Дэймона и Бена Аффлека», а Time упомянул успех Smosh среди наиболее примечательных интернет-событий 2006 года.
В 2007 году оригинальное покемон-видео Smosh было удалено за нарушение авторских прав, но на Падиллу и Хикокса уже обратил внимание исполнительный директор Disney Бэрри Блумберг. «Я не до конца понимал их, однако они показались мне хорошими ребятами. У них были миллионы просмотров в самом начале истории YouTube. "Если нам повезет, вам никогда не придется устраиваться на обычную работу", — сказал я им», — вспоминает Блумберг.
В то время никто из YouTube-блогеров и не думал о заработках. Падилла и Хикокс, как и все остальные, снимали видео ради удовольствия. Но вскоре они создали сайт Smosh.com, и у них появился доход от рекламы и торговли сувенирами со своей символикой.
В мае 2007 года администрация YouTube предложила дуэту партнерскую программу. В их роликах размещалась реклама, и дуэту полагалось от доходов с нее 45 процентов. «Мы были просто в восторге: раньше все затраты на съемки мы покрывали из собственного кармана», — признается Блумберг.
YouTube выплачивал Smosh девять тысяч долларов в месяц. На эти деньги Блумберг отправил Падиллу и Хикокса на курсы актерского мастерства, импровизации и написания сценариев, а также установил график выхода роликов, которые загружались и на сайт комик-дуэта.
Оборотные средства и растущая популярность позволила Smosh запустить несколько сторонних YouTube-каналов. Среди них Smosh 2nd Channel (5,3 миллиона подписчиков), Shut Up! Cartoons (2 миллиона подписчиков), Smosh Games (7 миллионов подписчиков) и даже специальные каналы на французском и испанском языках Smosh France (149 тысяч подписчиков) и ElSmosh (3 миллиона подписчиков).
В русском сегменте YouTube есть канал RusSmosh (500 тысяч подписчиков). С 2011 года там публикуются неофициальные русскоязычные переводы роликов Хикокса и Падиллы.
На сегодня ролики Smosh перевалили отметку в семь миллиардов просмотров, а 30-летние Падилла и Хикокс уверенно держатся на 14-м месте в рейтинге самых популярных YouTube-блогеров.
Коньком Smosh стали пародии на культовые компьютерные игры, фильмы, детские передачи и сетевые тренды. Задаваясь вопросом вроде «А что если бы покемоны были реальными?», блогеры снимали сценки и скетчи, в которых высмеивали самые раздражающие моменты из видеоигр серии Pokemon. Любой выпуск «А что если бы?..» набирал минимум 20 миллионов просмотров и заканчивался возгласом Хикокса: «Да, это точно было бы отстойно!»
За 12 лет блогеры сняли более 3,5 тысяч видео и даже сыграли главные роли в полнометражном фильме Smosh: The Movie от студии Lionsgate — фэнтезийной комедии, повествующей о приключениях двух блогеров.
Их восковые скульптуры даже пополнили музей мадам Тюссо. В 2016-м они заработали больше семь миллионов долларов. В списке богатейших блогеров мира Daily Mail Smosh занял четвертое место. По данным Forbes, еще в 2012-2013 годах дуэту удалось заработать более десяти миллионов долларов.
Только с коммерческих просмотров (без учета прибыли от рекламных контрактов) Smosh ежемесячно зарабатывает 200 тысяч долларов.
Такой успех трудно объяснить одной лишь вирусной популярностью ролика с покемонами и последующими кривляньями перед камерой. Важную роль, конечно, сыграл Блумберг, вовремя заставивший Падиллу и Хикокса приобщиться к актерскому мастерству и научиться писать сценарии.
Именно благодаря его стараниям в 2011 году бренд Smosh приобрела медиакомпания Alloy Digital, переименованная после слияния с Break Media в 2013 году в Defy Media, где Блумберга в скором времени назначили директором по контенту.
Но не стоит недооценивать и талант самих блогеров, более 12 лет радовавших зрителей, причем не только подрастающее поколение. В репертуаре Smosh есть место и для взрослого юмора, а также смелых экспериментов со скримо-кранк группой I Set My Friens On Fire. Хикокс и Падилла записали с ними несколько весьма неоднозначных клипов. На каналах Smosh засветился целый ряд профессиональных актеров и блогеров, делавших ролики наравне с «отцами-основателями».
Однако жесткая рука Блумберга постоянно накладывала ограничение на творчество, и это все сильнее не нравилось Падилле. В итоге на канале дуэта появился ролик, в котором он анонсировал свой уход из проекта.
«Я хочу делать то, что нравится мне. Сейчас я хочу работать над своим каналом и быть независимым автором», — сообщил Падилла, отметив, что не имеет никаких претензий к Хикоксу и Defy Media.
Несмотря на распад дуэта и разочарование фанатов, наперебой жалующихся на свое «разрушенное детство», все каналы бренда Smosh продолжат работать в штатном режиме с Хикоксом в главных ролях. Падилла переместился на свой авторский канал AnthonyPadilla, на который уже подписались более 1,8 миллиона человек.
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