«Ведомости» узнали о разногласиях Минтруда и Минфина по мерам стимулирования рождаемости

В правительстве обсуждают пакет мер по стимулированию рождаемости, однако у Министерства труда Министерства финансов возникли разногласия по поводу возможных инициатив, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников. По данным источников издания, Минтруд направил в Минфин свои предложения, которые включают, в частности, продление программы материнского капитала до 2023 года. В Минфине, однако, эту инициативу не поддерживают. По мнению ведомства, автоматическое продление программы маткапитала «скорее дестимулирует рожать двух детей, поскольку до ее окончания остается еще несколько лет».

В качестве альтернативы Минфин предложил сохранить выплату маткапитала до 2019 года, после чего изменить программу. Ведомство также выдвинуло два условия: во-первых, платить маткапитал в регионах, где уровень рождаемости ниже среднего по России, и в регионах с естественной миграционной убылью населения. Во-вторых, деньги будут выплачивать семьям, чьи доходы после рождения второго ребенка падают ниже 2,5 прожиточного минимума. Сэкономленные средства Минфин предлагает выделить на другие меры стимулирования рождаемости, в числе которых — новые адресные выплаты и пособия.

Минтруд, в свою очередь, предложил увеличить размер пособия по уходу за ребенком для женщин, рожающих раньше 25 лет. Однако один из источников «Ведомостей» допускает, что эта инициатива может помешать женщинам получить высшее образование, что грозит привести к нехватке рабочих кадров.

В начале июня Минтруд внес в правительство законопроект о продлении программы маткапитала до 2023 года. Глава ведомства Максима Топилина заявил, что поддерживает идею руководителя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина применять маткапитал для решения проблем семей с низким доходом.