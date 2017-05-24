В России зафиксирован спад рождаемости

В России в 2016 году снизилась рождаемость. К такому выводу пришли эксперты РАНХиГС . Об этом сообщает «Газета.Ru»

«Сокращение числа рождений связано, прежде всего, со снижением численности молодых женщин в наиболее активных репродуктивных возрастах. Пик рождений сейчас приходится на 27 лет, это женщины 1990 года рождения», — говорится в исследовании.

В 2016 году общее число новорожденных составило 1893,3 тысячи, что на 50 тысяч меньше, чем в 2015 году. Данная тенденция сохранится, так как детородного возраста достигнут женщины, родившиеся в период демографического кризиса в 1990-х годах. Ученые отмечают, что в 2016 году количество рождений превысило количество смертей на 0,3%.