Матвиенко предложила запрет на участие несовершеннолетних в протестах

"Убеждена, что несовершеннолетние граждане – дети, подростки – не должны участвовать в подобного рода акциях, особенно если они несанкционированные. Семьи, педагоги, родительские комитеты, органы власти должны думать над тем, как этого не допустить", — сказала она в интервью газете "Известия"

По словам Матвиенко, Совфед может обсудить возможность принятия закона о запрете школьникам участвовать в протестных акциях. "Может быть, следует законодательно установить запрет вовлечения детей в подобного рода массовые акции. Меня тревожит, когда я вижу, что это происходит. Полагаю, такая практика должна законодательно пресекаться", — подчеркнула она.

"Не исключаю, что мы будем обсуждать это в рамках палаты. Все-таки несовершеннолетние далеко не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения", — добавила спикер Совфеда.

Она считает "недопустимым, нечестным и циничным" вовлечение несовершеннолетних в незаконные массовые мероприятия через интернет.

"Ведь дети подвергаются риску, под угрозой оказывается их безопасность. Это нечестно, это цинично, это попрание нравственных и гражданских норм", — заявила Матвиенко.