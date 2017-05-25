Детский сад в Благовещенске обстрелял школьник

Полицейские нашли человека, обстрелявшего детский сад в Благовещенске 22 мая, им оказался школьник. Об этом сообщила в четверг пресс-служба УМВД по Амурской области.

"Установлено, что подросток произвел несколько выстрелов в сторону детского сада из газобаллонного пистолета, подаренного ему родственниками. Со слов мальчика оружие он выбросил. Решается вопрос о постановке подростка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних", - сказали в ведомстве.

На мать школьника составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

Здание детского сада в Благовещенске было обстреляно в понедельник. В полицию обратился директор учреждения, он рассказал, что сотрудники детсада слышали похожие на выстрелы звуки, когда дети спали. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.