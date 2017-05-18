ЕГЭ по истории станет обязательным в 2020 году

РИА Новости С 2020 года все российские школьники будут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории. С таким заявлением выступила министр образования и науки Ольга Васильева . Ее слова передает

«В 2020 году вся страна будет сдавать историю. Потому что без знания истории невозможно двигаться дальше», — заявила Васильева.