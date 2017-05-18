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ЕГЭ по истории станет обязательным в 2020 году
С 2020 года все российские школьники будут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории. С таким заявлением выступила министр образования и науки Ольга Васильева. Ее слова передает РИА Новости.
«В 2020 году вся страна будет сдавать историю. Потому что без знания истории невозможно двигаться дальше», — заявила Васильева.
Свое заявление Васильева сделал на лекции «Роль и место науки и образования в сегодняшней России. Вызовы и перспективы». Лекция проходила в Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. В ноябре 2016 года Васильева заявляла, что обязательным станет ЕГЭ по географии. С 2009 года российские выпускники школ обязаны сдавать ЕГЭ по русскому языку и математике. Кроме того, старшеклассники выбирают несколько предметов, которые они будут сдавать в рамках ЕГЭ для поступления в высшие учебные заведения.
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