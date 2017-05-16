Опасную продукцию для детей нашли на AliExpress

«Общественная потребительская инициатива» обратилась в российское представительство AliExpress с просьбой пресечь реализацию опасной продукции для детей и наладить контроль качества поставляемых в Россию товаров.

В ходе контрольных мероприятий, организованных общественной организацией по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ), было закуплено несколько наименований детских товаров (пустышки, бутылочки, игрушки), которые были направлены на исследование в региональный центр гигиены и эпидемиологии. В результате экспертизы было установлено, что на сервисе AliExpress реализуются товары для детей с высоким индексом токсичности и превышением допустимых показателей (изменение pH вытяжки водной). Подобные нарушения грозят, как минимум, аллергией и раздражением слизистых ребенка. Более того, в одной из игрушек был обнаружен цианистый винил (акрилоникрил), который хоть и находится в пределах допустимых значений, но по своей природе является высокоопасным веществом: необратимо связывается с белками РНК и ДНК различных тканей человека, опасен при вдыхании, ядовит при приёме внутрь. Такая ситуация стала возможна, поскольку от компаний, допускаемых на торговую площадку, не требуется соблюдение обязательных требований к товарам, предоставление сертификатов, деклараций или иных подобных документов. Таким образом, какие-либо механизмы контроля качества и безопасности продукции, реализуемой на ресурсах иностранных агрегаторов, отсутствуют. Поскольку через AliExpress и подобные сервисы ежегодно реализуются миллионы товаров, масштабы потенциальной угрозы могут быть катастрофическими.