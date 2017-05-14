Элитная лондонская школа позволит мальчикам носить юбки

The Telegraph Частная школа на севере Лондона разработала планы по внедрению гендерно-нейтральной формы в ответ на растущее число учеников с неопределенной гендерной идентичностью, сообщает

Предполагается, что мальчикам могут разрешить носить юбки. У учениц Highgate School есть право носить брюки, однако школа опросит учеников и их родителей для принятия окончательного решения.

Ученицы школы могут в настоящее время носить серые брюки или юбки, а также темно-синие пиджаки и галстуки. Но мальчики не могут носить юбки, а также должны ждать наступления 16-летия, чтобы иметь право носить серьги.

Директор школы Адам Петитт заявил, что готов пойти на такие уступки, если от этого мальчики «станут счастливее и почувствуют себя в большей безопасности касательно своей половой принадлежности».

В прошлом году около 80 британских школ ввели гендерно-нейтральную школьную форму.