Главное сейчас
-
Порошенко объяснил, почему его сын надел «российскую» футболку
-
Тиллерсон: «вмешательство России» в выборы «хорошо задокументировано»
-
Американский Global Hawk провел разведку в Донбассе
-
В соцсетях сравнили наряды жен Макрона и Трампа на инаугурации
-
Президент Чехии в шутку предложил Путину «ликвидировать» журналистов
Главные события у вас в почте
Элитная лондонская школа позволит мальчикам носить юбки
Частная школа на севере Лондона разработала планы по внедрению гендерно-нейтральной формы в ответ на растущее число учеников с неопределенной гендерной идентичностью, сообщает The Telegraph.
Предполагается, что мальчикам могут разрешить носить юбки. У учениц Highgate School есть право носить брюки, однако школа опросит учеников и их родителей для принятия окончательного решения.
Ученицы школы могут в настоящее время носить серые брюки или юбки, а также темно-синие пиджаки и галстуки. Но мальчики не могут носить юбки, а также должны ждать наступления 16-летия, чтобы иметь право носить серьги.
Директор школы Адам Петитт заявил, что готов пойти на такие уступки, если от этого мальчики «станут счастливее и почувствуют себя в большей безопасности касательно своей половой принадлежности».
В прошлом году около 80 британских школ ввели гендерно-нейтральную школьную форму.
В мире Великобритания Дети Образование Еще 1 тег
Оставить комментарий