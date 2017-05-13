В Нью-Йорке откроется первая государственная русскоязычная школа

В Нью-Йорке на Манхэттене в новом учебном году откроется первая государственная русскоязычная школа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Русско-американского центра «Наследие» Ольгу Зацепину.

«С нового учебного года в школе 145 в районе Колумбийского университета запускается программа, по которой все преподавание будет осуществляться на двух языках. Полдня дети изучают общеобразовательные предметы на русском, полдня - на английском языках. При этом классы комплектуются как из детей русскоязычных семей, так и англоязычных американцев», — рассказала Зацепина.

По её словам, целью является не только сохранение культурного наследия России, но и его распространение.

В апреле в США прошёл первый экзамен по русскому языку для получения официального сертификата.